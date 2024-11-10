Марк Ульев: «В «Локо» каждый думает о Кубке Гагарина. Идем первыми и должны играть безошибочно, ответственность за ошибку большая»
Марк Ульев рассказал о нацеленности «Локомотива» на победу в Кубке Гагарина.
– Что помогает «Локомотиву» уверенно лидировать в чемпионате?
– Приходя каждый день на тренировку или игру, я вижу, что каждый думает о Кубке Гагарина. Игорь Валерьевич постоянно разговаривает с нами на собраниях и объясняет, что нужно подправить, где сыграть лучше, а чего лучше вообще не допускать.
– Статус «Локомотива» и его задачи давят на вас?
– Здесь большая ответственность за ошибку. «Локомотив» идет на первом месте, поэтому мы должны играть безошибочно. Если рискуешь и допускаешь ошибку, то должен обязательно ее исправить, – сказал 19-летний защитник.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт КХЛ
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