Никитин о лидерстве «Локомотива»: «Сравнивать с чемпионским ЦСКА очень рано. Еще будут моменты, где не все будет хорошо. Это жизнь – физиология, синусоида»

Игорь Никитин высказался о лидерстве «Локомотива» в турнирной таблице.

Команда из Ярославля занимает 1-е место в Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 46 очков в 26 матчах.

– Сейчас «Локомотив» идет по тому же графику, что и Ваш ЦСКА в чемпионском сезоне. Можно ли сравнивать эти две команды?

– Это очень громкие слова для нашей команды, с тем ЦСКА сравнивать очень рано. Тогда в пятом звене ЦСКА были Толчинский , Карнаухов и Мамин . Не было потолка зарплат, мы спокойно давали отдохнуть лидерам, сейчас другая история. Но это тоже большой плюс для ребят: они ежедневно в этой мясорубке, по-мужицки проходят практический опыт.

Не испытываем каких-то иллюзий, не смотрим, на каком мы месте. Для меня важно отношение ребят, вижу, как они горят, чем они жертвуют.

– Не проскакивает ли у Вас мысли, что все идет слишком хорошо?

– Даже не сомневаюсь, что еще будут моменты, где будет не все хорошо. Это жизнь – физиология, синусоида. Не думаю, что мы какое-то исключение из правил. Живем моментом, пытаемся, чтобы у ребят было внутреннее хоккейное самолюбие. Как у Сани [Радулова ] – ему без разницы, кто в соперниках, он горит игрой, и у некоторых парней появляется то же самое.

– Есть ли те, на кого давит серия из десяти побед?

– Даже не думаем о сериях. Сегодня к нам приехала классная команда, классный хоккей, ребята получали удовольствие. Когда ввязался в драку, отступать не взять, – сказал главный тренер «Локомотива ».