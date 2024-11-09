Никитин о 2:1 с «Ак Барсом»: «В начале «Локомотиву» устраивали головомойку, это нас тонизировало и мотивировало. Молодцы парни, нашли в себе силы выиграть»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги игры с «Ак Барсом».

Клуб из Ярославля выиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

– Плотная игра получилась, все три периода. В первый, может быть, тяжело входили, но со второго уже не проигрывали в движении, в контроле. Молодцы парни, нашли в себе силы выиграть.

– С чем были связаны ваши эмоции в концовке?

– Нужно было сосредоточиться на последних шести секундах. Всем посыл – нужно оставаться в моменте, все 60 минут.

– Что говорили в первом перерыве, устроив во втором головомойку сопернику?

– Просто сказали, как играем второй период. В начале достаточно устраивали нам головомойки, это нас не только тонизировало, но и мотивационный момент был.

– Чувствовалась ли нехватка двух центральных нападающих?

– Эту ситуацию не надо бояться, это часть хоккея. К счастью, не очень серьезные травмы. Это шанс для других, шанс для команды, сыграть не так, как планировалась. Реакция на нестандартную ситуацию очень важна.

– Обе шайбы получились очень похожими. Как их оцените?

– Парни своей работоспособностью заставили соперника ошибаться, плюс правильно все по технике выполнили. То, что забили такие голы на исполнении, это тоже добавляет парням эмоций.

– Провоцировал ли «Ак Барс» в каких-то моментах? По этой причине в концовке «посадили» Бута?

– Я не «посадил» Бута. Последние минуты, чтобы выигрывать, должны играть опытные ребята. Мужской хоккей был. Мы не ищем такие моменты, но нас это точно не пугает.

– Насколько серьезные травмы у Красковского и Иванова? Вызовите ли кого-то из «Молота»?

– Из «Молота», наверное, вызовем Ябелова. Что касается травм, то Жора уже завтра начнет кататься и через пару дней, возможно, станет Георгием. Пашка чуть побольше пропустит. Это травмы от большого количества вбрасываний и рабочих моментов.

– Как Вам игра Лихачева?

– Не заметил, что ему чего-то не хватало. У Ярика не было шансов быть незаметным, потому что вся команда выкладывалась, и он в том числе, – сказал Никитин.