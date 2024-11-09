«Локомотив» выиграл 10-й матч подряд – у «Ак Барса». Команда Никитина лидирует на Западе
«Локомотив» продлил серию побед.
Команда Игоря Никитина обыграла «Ак Барс» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ – 2:1.
Это 10-я подряд победа ярославского клуба. Он занимает 1-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 46 очков после 26 матчей.
12 ноября «Локомотив» встретится со «Спартаком».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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