«Локомотив» выиграл 10-й матч подряд – у «Ак Барса». Команда Никитина лидирует на Западе

«Локомотив» продлил серию побед.

Команда Игоря Никитина обыграла «Ак Барс » в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ – 2:1.

Это 10-я подряд победа ярославского клуба. Он занимает 1-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 46 очков после 26 матчей.

12 ноября «Локомотив » встретится со «Спартаком».