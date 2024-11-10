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«Вашингтон» сыграл с «Сент-Луисом» в темно-синих шлемах с белой формой. Клуб планирует провести еще 1 матч в сезоне с таким сочетанием

«Вашингтон» сыграл с «Сент-Луисом» в темно-синих шлемах с белой формой.

«Кэпиталс» разгромили «Блюз» (8:1) в гостевом матче в рамках регулярного чемпионате НХЛ

«Столичные» провели этот матч в белом выездном комплекте формы, но в темно-синих шлемах вместо привычных белых. 

Это произошло по договоренности с «Блюз». Перед прошлым сезоном НХЛ разрешила клубам надевать темные шлемы со светлым комплектом формы (или наоборот) без дополнительных согласований с лигой – в том случае, если соперник не будет возражать.

Ранее эту опцию использовали, в частности, «Торонто» (синие шлемы с белой формой) и «Сан-Хосе» (бирюзовые шлемы с белой формой).

Как сообщает RMNB со ссылкой на менеджера «Вашингтона» по экипировке, клуб планирует еще раз задействовать темно-синие шлемы с белой формой – в гостевом матче против «Нэшвилла» (11 января следующего года). 

Фото: соцсеть «Вашингтона»

Овечкин забил 862-й и 863-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 31 шайба

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: RMNB
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