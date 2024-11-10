«Вашингтон» сыграл с «Сент-Луисом» в темно-синих шлемах с белой формой. Клуб планирует провести еще 1 матч в сезоне с таким сочетанием
«Кэпиталс» разгромили «Блюз» (8:1) в гостевом матче в рамках регулярного чемпионате НХЛ.
«Столичные» провели этот матч в белом выездном комплекте формы, но в темно-синих шлемах вместо привычных белых.
Это произошло по договоренности с «Блюз». Перед прошлым сезоном НХЛ разрешила клубам надевать темные шлемы со светлым комплектом формы (или наоборот) без дополнительных согласований с лигой – в том случае, если соперник не будет возражать.
Ранее эту опцию использовали, в частности, «Торонто» (синие шлемы с белой формой) и «Сан-Хосе» (бирюзовые шлемы с белой формой).
Как сообщает RMNB со ссылкой на менеджера «Вашингтона» по экипировке, клуб планирует еще раз задействовать темно-синие шлемы с белой формой – в гостевом матче против «Нэшвилла» (11 января следующего года).
Фото: соцсеть «Вашингтона»
Овечкин забил 862-й и 863-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 31 шайба
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий