«Вашингтон» презентовал третью форму на сезон в качестве подарка Овечкину на день рождения – в сине-черно-бронзовых цветах, с изображением Капитолия и орлом на эмблеме
«Вашингтон» представил третью форму в качестве подарка Александру Овечкину.
«Кэпиталс» показали третью форму на сезон-2024/25.
Презентация состоялась в качестве подарка Александру Овечкину на день рождения. Сегодня капитану «Вашингтона» исполнилось 39 лет.
Форма выполнена в сине-черно-бронзовых цветах и украшена изображением здания Капитолия на плечах. Дизайн формы отсылает к свитеру «Кэпиталс», впервые представленному в 1995 году.
В нем объединены элементы первой альтернативной формы клуба и оригинального ребрендинга. Изображение орла, устремленного вниз, символизирует энергию, мощь и скорость. На нашивке на плече изображен Капитолий на фоне двух перекрещенных клюшек.
Фото: nhl.com/capitals
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер «Вашингтона»
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