  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Третьяк поздравил Пахмутову с 95-летием: «Александра Николаевна – необыкновенно талантливый человек. Песня «Трус не играет в хоккей» – настоящий гимн нашего вида спорта»
1

Третьяк поздравил Пахмутову с 95-летием: «Александра Николаевна – необыкновенно талантливый человек. Песня «Трус не играет в хоккей» – настоящий гимн нашего вида спорта»

Владислав Третьяк поздравил композитора Александру Пахмутову с днем рождения.

Советской и российской пианистке исполнилось 95 лет. Бывший вратарь сборной СССР и президент Федерации хоккея России Третьяк поздравил ее от имени организации. 

«С Александрой Николаевной я знаком очень много лет. Отношусь к ней с огромным уважением и любовью. Пахмутова – не просто знаменитый композитор, но и замечательный человек. Хоккеисты сборной СССР всегда относились к ней с особой теплотой.

Вместе со своим супругом Николаем Добронравовым она постоянно приезжала на чемпионаты мира и Олимпиады, поддерживала нашу команду. Было много встреч, интересных бесед и даже концертов для спортсменов.

Все знают о том, что Александра Николаевна – необыкновенно талантливый человек. Я убежден, что ее имя вписано золотыми буквами и в культурную жизнь нашей страны, и в историю отечественного спорта. Ведь песня «Трус не играет в хоккей» – настоящий гимн нашего вида спорта, потрясающая музыка Пахмутовой давно является символом ледовых баталий.

Песня, созданная Александрой Николаевной, воодушевляла нашу сборную и вела ее к победам на Олимпиадах, чемпионатах мира, Суперсериях и иных больших турниров. А в душах миллионов болельщиков эта мелодия порождала чувство гордости за нашу великую страну и за большие свершения отечественного хоккея.

От имени Федерации хоккея России, всей нашей большой спортивной семьи, и, конечно, от себя лично искренне поздравляю Александру Николаевну Пахмутову с юбилеем. Желаю ей крепкого здоровья, долголетия, праздничного настроения, вдохновения и новых творческих побед!» – заявил глава ФХР.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал ФХР
logoФХР
logoВладислав Третьяк
музыка
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Третьяк о Кубке Будущего: «Этим хоккеем мы все наслаждаемся. Ребята стараются, виден рисунок и тренерские задумки. Публика получает удовольствие»
4вчера, 09:14
Третьяк о диалоге ФХР и КХЛ: «Будем по-другому разговаривать, когда придет время ОИ и ЧМ. Одно дело – болеть за Петербург или ЦСКА, другое – за всю страну»
6вчера, 06:45
Третьяк о сборной легионеров на Кубке Первого канала: «Разговоры идут, обсуждаем с КХЛ. Как только появится информация, скажем, сколько команд будет играть»
47 ноября, 21:52
Третьяк о драфте в КХЛ: «ЦСКА платит деньги, а лучший хоккеист уедет в Хабаровск, Новосибирск или еще куда. Это не стыкуется. Мы не можем слепо копировать все с НХЛ»
1257 ноября, 17:42
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Дацюк о погоне Овечкина за Гретцки: «Уверен, что рекорд Саша побьет. Он настоящий бомбардир, что уже доказывает два десятилетия»
47 секунд назад
Ротенберг о Мичкове в запасе «Филадельфии»: «Обсуждать решение Тортореллы будет не очень правильно – нужно быть в раздевалке. Может, у них какие-то свои разговоры»
19 минут назад
Гатиятулин об 1:2 от «Локомотива»: «Первый период показал, что «Ак Барс» может играть с любым соперником. Потом, возможно, не хватило свежести, нас наказали за ошибки»
125 минут назад
Никитин о 2:1 с «Ак Барсом»: «В начале «Локомотиву» устраивали головомойку, это нас тонизировало и мотивировало. Молодцы парни, нашли в себе силы выиграть»
336 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Сент-Луисом», «Рейнджерс» – с «Детройтом», «Флорида» примет «Филадельфию», «Колорадо» против «Каролины»
3151 минуту назадLive
Брызгалов о контракте Шестеркина: «Почему защитники и нападающие могут зарабатывать много, а вратари – нет? Это самая ценная позиция. Все окупается»
355 минут назад
Ротенберг о драфте в КХЛ: «Видим копирование дешевой американской модели. Если Демидова заберут в Хабаровск – он вообще уедет из России. И изучите законодательную базу»
32сегодня, 17:42
Сушинский о «Локомотиве»: «Не могу назвать его игру интересной. Мне такой хоккей не нравится»
19сегодня, 17:35
ЦСКА поздравил Тимченко с днем рождения: «Благодарим за все, что вы  делаете ради процветания российского хоккея. Желаем, чтобы вы и дальше добивались побед в этом важном деле»
6сегодня, 16:44
У «Торпедо» 6 поражений в 7 последних матчах. Команда Ларионова идет 6-й на Западе
15сегодня, 16:38
Ко всем новостям
Последние новости
Дацюк посвятил включение в Зал славы памяти родителей: «Без них, без семьи не было бы ничего»
2сегодня, 17:14
Разин об обмене Уилсона на Андреоффа: «Я вообще в шоке, какие слухи муссируются. Скотт нас полностью устраивает, предложений по нему не было»
сегодня, 17:05
Алексей Василевский о США: «В России лучше. Там другой менталитет, еда, подход к жизни. Но Тампа мне понравилась – спокойный, тихий городок»
4сегодня, 16:15
Агент Ботев о лимите на легионеров: «Я против него. Мы хотим либо развивать российских игроков, либо развивать лигу так, чтобы она приносила прибыль клубам»
3сегодня, 15:37
«Изолента есть, перелет состоялся, есть где ночевать – хорошие условия, не на что жаловаться». Капитан «Лады» Фисенко задержках зарплаты
4сегодня, 15:11
Епанчинцев об 1:4 от «Металлурга»: «Сибири» не хватило реализации и хладнокровия. Где-то вратарь хорошо проявил себя, где-то на себя соперник брал»
5сегодня, 14:58
Разин о 4:1 с «Сибирью»: «Ребята молодцы, выступили ровненько. Единственное, гол ненужный пропустили в конце 2-го периода, немножко паника была потом»
1сегодня, 14:23
Костюченок о 2:3 от «Автомобилиста»: «Надо дорабатывать моменты до конца, не выключаться. Команда соперника мастеровитая – недоработал секунду-две, вот нам и забили 2 гола»
сегодня, 13:57
Хантер Миска: «Овечкин в потрясающей форме. У него отличные шансы побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне»
сегодня, 13:30
«Сибирь» проиграла 7 из 8 последних матчей
8сегодня, 12:59