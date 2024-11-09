Третьяк поздравил Пахмутову с 95-летием: «Александра Николаевна – необыкновенно талантливый человек. Песня «Трус не играет в хоккей» – настоящий гимн нашего вида спорта»

Владислав Третьяк поздравил композитора Александру Пахмутову с днем рождения.

Советской и российской пианистке исполнилось 95 лет. Бывший вратарь сборной СССР и президент Федерации хоккея России Третьяк поздравил ее от имени организации.

«С Александрой Николаевной я знаком очень много лет. Отношусь к ней с огромным уважением и любовью. Пахмутова – не просто знаменитый композитор, но и замечательный человек. Хоккеисты сборной СССР всегда относились к ней с особой теплотой.

Вместе со своим супругом Николаем Добронравовым она постоянно приезжала на чемпионаты мира и Олимпиады, поддерживала нашу команду. Было много встреч, интересных бесед и даже концертов для спортсменов.

Все знают о том, что Александра Николаевна – необыкновенно талантливый человек. Я убежден, что ее имя вписано золотыми буквами и в культурную жизнь нашей страны, и в историю отечественного спорта. Ведь песня «Трус не играет в хоккей» – настоящий гимн нашего вида спорта, потрясающая музыка Пахмутовой давно является символом ледовых баталий.

Песня, созданная Александрой Николаевной, воодушевляла нашу сборную и вела ее к победам на Олимпиадах, чемпионатах мира, Суперсериях и иных больших турниров. А в душах миллионов болельщиков эта мелодия порождала чувство гордости за нашу великую страну и за большие свершения отечественного хоккея.

От имени Федерации хоккея России, всей нашей большой спортивной семьи, и, конечно, от себя лично искренне поздравляю Александру Николаевну Пахмутову с юбилеем. Желаю ей крепкого здоровья, долголетия, праздничного настроения, вдохновения и новых творческих побед!» – заявил глава ФХР .