Третьяк о Кубке Будущего: «Этим хоккеем мы все наслаждаемся. Ребята стараются, виден рисунок и тренерские задумки. Публика получает удовольствие»

Владислав Третьяк высказался о качестве хоккея на Кубке Будущего.

Турнир молодежных сборных проходит в Санкт-Петербурге. Интервью состоялось во время матча России U20 c Россией U18 (4:3).

– Какое впечатление на вас произвели юниорская и молодежные сборные России, которые играют сейчас между собой? Много говорят, например, про Ивана Рябкина.

– Я бы как раз не хотел никого выделять. Все ребята хорошо играют. Мне нравится то, что это большой вызов для молодых парней.

Ребята старше – у них больше опыта, уверенности, и, может быть, на такие турниры они не очень настраиваются. Но думаю, что по ходу их очного матча молодежная сборная должна показать свои зубы. Там парни взрослее, чем в юниорской сборной, у них побольше мастерства.

Я по себе знаю, что если команда на год старше тебя, ее практически невозможно по юности победить. А когда на два, это очень сложно.

Мы видим хороший хоккей. Ребята стараются с той и другой стороны. Первый период мне понравился – есть моменты, и публика тоже получает удовольствие. А главное, что сами ребята удовлетворены своей игрой, виден рисунок, тренерские задумки.

Так что этим хоккеем мы все наслаждаемся, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк .

Кубок Будущего (U20). Россия победила Россию U18, Казахстан проиграл Беларуси