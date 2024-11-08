Третьяк о сборной легионеров на Кубке Первого канала: «Разговоры идут, обсуждаем с КХЛ. Как только появится информация, скажем, сколько команд будет играть»
Владислав Третьяк высказался о возможном создании сборной легионеров КХЛ.
– Есть ли вероятность, что на Кубке Первого канала сыграет сборная легионеров Фонбет Чемпионата КХЛ?
– Разговоры идут, мы с КХЛ сейчас обсуждаем.
Ждем ответ, как только появится информация, сразу скажем, сколько команд будет играть на Кубке Первого канала, – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.
Кубок Первого канала-2024 пройдет с 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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