Третьяк о сборной легионеров на Кубке Первого канала: «Разговоры идут, обсуждаем с КХЛ. Как только появится информация, скажем, сколько команд будет играть»

Владислав Третьяк высказался о возможном создании сборной легионеров КХЛ.

– Есть ли вероятность, что на Кубке Первого канала сыграет сборная легионеров Фонбет Чемпионата КХЛ?

– Разговоры идут, мы с КХЛ сейчас обсуждаем.

Ждем ответ, как только появится информация, сразу скажем, сколько команд будет играть на Кубке Первого канала, – заявил президент ФХР Владислав Третьяк .

Кубок Первого канала -2024 пройдет с 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге.