Леонид Слуцкий: «За СКА невозможно не следить. Учитывая эпатажность и все остальное, это делает вся Россия, думаю»
Сегодня Слуцкий встретился с Романом Ротенбергом на тренировке хоккейного клуба. СКА проиграл 4 последних матча.
– Представьте, что вы бы в хоккейный клуб сейчас пришли. Тезисный план, как сделать хоккейного чемпиона.
– Это невозможно. Вообще невозможно давать советы, если ты вне или еще где-то. Это последнее дело.
Понятия не имею, как сделать чемпионом кого-то в хоккее. Поэтому мне очень интересно общаться с людьми из хоккея и понимать, как это работает.
Для меня, дилетанта... Я много смотрел хоккей, и для меня со стадии плей-офф Кубка Гагарина ощущение, что все команды плюс-минус одинаковые. Для меня как для дилетанта.
Поэтому меня очень интересует, за счет чего можно стать обладателями Кубка Гагарина.
– А насколько вы дилетант? Насколько вы вообще следите за российским хоккеем и за СКА?
– За СКА невозможно не следить. Я думаю, учитывая эпатажность и все остальное, за СКА следит вся страна. Мне кажется, это большой вызов.
Но хоккей... Я сейчас разговаривал с игроками вашими травмированными в раздевалке, что если ты в футболе проиграл четыре матча подряд, то это уже восемь суицидов и все остальное, потому что у тебя всего 30 игр в сезоне.
А в хоккее, когда ты играешь огромное количество матчей и, по существу, такие команды, как СКА, рассматривают регулярку, скорее всего, как подготовку к Кубку Гагарина, это совсем другая специфика, другие эмоции, другой настрой.
Поэтому мне очень сложно сравнивать. Скорее, меня интересует, как это происходит в хоккее в плане не только подготовки, но и в плане психики и оценки текущих результатов, – сказал главный тренер китайского футбольного клуба «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий.
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