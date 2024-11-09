Леонид Слуцкий: «За СКА невозможно не следить. Учитывая эпатажность и все остальное, это делает вся Россия, думаю»

Леонид Слуцкий считает, что за СКА следит вся Россия.

Сегодня Слуцкий встретился с Романом Ротенбергом на тренировке хоккейного клуба. СКА проиграл 4 последних матча.

– Представьте, что вы бы в хоккейный клуб сейчас пришли. Тезисный план, как сделать хоккейного чемпиона.

– Это невозможно. Вообще невозможно давать советы, если ты вне или еще где-то. Это последнее дело.

Понятия не имею, как сделать чемпионом кого-то в хоккее. Поэтому мне очень интересно общаться с людьми из хоккея и понимать, как это работает.

Для меня, дилетанта... Я много смотрел хоккей, и для меня со стадии плей-офф Кубка Гагарина ощущение, что все команды плюс-минус одинаковые. Для меня как для дилетанта.

Поэтому меня очень интересует, за счет чего можно стать обладателями Кубка Гагарина.

– А насколько вы дилетант? Насколько вы вообще следите за российским хоккеем и за СКА?

– За СКА невозможно не следить. Я думаю, учитывая эпатажность и все остальное, за СКА следит вся страна. Мне кажется, это большой вызов.

Но хоккей... Я сейчас разговаривал с игроками вашими травмированными в раздевалке, что если ты в футболе проиграл четыре матча подряд, то это уже восемь суицидов и все остальное, потому что у тебя всего 30 игр в сезоне.

А в хоккее, когда ты играешь огромное количество матчей и, по существу, такие команды, как СКА, рассматривают регулярку, скорее всего, как подготовку к Кубку Гагарина, это совсем другая специфика, другие эмоции, другой настрой.

Поэтому мне очень сложно сравнивать. Скорее, меня интересует, как это происходит в хоккее в плане не только подготовки, но и в плане психики и оценки текущих результатов, – сказал главный тренер китайского футбольного клуба «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий .