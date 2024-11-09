Слуцкий встретился с Ротенбергом на тренировке СКА. Он прилетел в Петербург на один день

Леонид Слуцкий встретился с тренером СКА Романом Ротенбергом.

Главный тренер китайского футбольного клуба «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий побывал на тренировке СКА . Он встретился с тренером хоккейного клуба Романом Ротенбергом , сообщает «Матч ТВ».

По данным телеканала, Слуцкий прилетел в Санкт-Петербург на один день, после чего вернется в Китай.