Слуцкий встретился с Ротенбергом на тренировке СКА. Он прилетел в Петербург на один день
Леонид Слуцкий встретился с тренером СКА Романом Ротенбергом.
Главный тренер китайского футбольного клуба «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий побывал на тренировке СКА. Он встретился с тренером хоккейного клуба Романом Ротенбергом, сообщает «Матч ТВ».
По данным телеканала, Слуцкий прилетел в Санкт-Петербург на один день, после чего вернется в Китай.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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