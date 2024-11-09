Леонид Слуцкий рассказал, с кем из хоккеистов хорошо знаком.

В субботу Слуцкий побывал на тренировке СКА и встретился с тренером команды Романом Ротенбергом.

«Из хоккеистов я хорошо знаком только с Капризовым и Бурмистровым », – сказал главный тренер китайского футбольного клуба «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий.

Сообщается, что он также познакомился с вратарем СКА Никитой Серебряковым и подбодрил его в связи с малым игровым временем.