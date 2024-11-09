Слуцкий о том, с кем из хоккеистов хорошо знаком: «Только с Капризовым и Бурмистровым»
Леонид Слуцкий рассказал, с кем из хоккеистов хорошо знаком.
В субботу Слуцкий побывал на тренировке СКА и встретился с тренером команды Романом Ротенбергом.
«Из хоккеистов я хорошо знаком только с Капризовым и Бурмистровым», – сказал главный тренер китайского футбольного клуба «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий.
Сообщается, что он также познакомился с вратарем СКА Никитой Серебряковым и подбодрил его в связи с малым игровым временем.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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