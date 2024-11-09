Шуми Бабаев: «Кузнецов всегда общался с судьями в НХЛ, это шоу. Но в КХЛ арбитры воспринимают это болезненно и лично на свой счет»

Шуми Бабаев высказался об отношении судей КХЛ к Евгению Кузнецову.

Нападающий СКА идет на третьем месте по штрафным минутам в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Вы заметили какое-то особенное отношение судей к Евгению Кузнецову?

– Думаю, да, это другое отношение. Потому что он видит, трактует ситуацию по-своему, начинает объяснять им: «Ребят, вы посмотрите».

Просто он не понимает, что система работает по-другому. Судьи воспринимают это болезненно и лично на свой счет. Они обостряют ситуацию тем, что вот так наказывают.

Поэтому не надо с ними разговаривать, если они не понимают этого. Если у них было бы какое-то желание поговорить, то они должны были просто выйти на меня или на руководство клуба: «Давайте мы подведем какой-то общий итог, чтобы это было понятно для игрока».

Но иногда их действия непонятны для многих, не только для игроков.

– Получается, судьи в НХЛ и в КХЛ отличаются по характеру?

– Конечно, отличаются. Там более спокойно общаются, всегда нормально воспринимают критику. Таких десятиминутных удалений, как здесь, практически нет. Потому что все понимают, что это общий процесс. Надо либо объяснять человеку свои решения, либо делать постоянно одинаково.

Если в одной ситуации вы принимаете одно решение, а потом в точно такой же – другое, то нужно объяснить, почему у вас двойные стандарты.

Я знаю Евгения, он всегда общался с судьями и в НХЛ, это даже в видео выставляли. Это всегда смотрится смешно, прикольно, это шоу. Но у нас из этого пытаются сделать что-то другое, и судьи воспринимают как личную обиду. Поэтому считаю, что имеет место быть личное неприятие, – сказал агент Шуми Бабаев , представляющий интересы форварда СКА Евгения Кузнецова.