Алексей Сопин: «Сказал, что Маклауд подпишет контракт с командой уровня НХЛ. «Авангард» – клуб уровня НХЛ. Три человека знали о ходе переговоров»

Алексей Сопин высказался о переходе Майкла Маклауда в «Авангард».

Канадский центральный нападающий подписал соглашение с клубом на три года.

– Как же вам удалось подписать Майкла Маклауда, которого несколько месяцев ждал весь Омск? Ведь еще вчера вы говорили, что это вряд ли случится.

– Нет, я сказал, что Маклауд подпишет контракт с командой уровня НХЛ. А я считаю, что «Авангард» – как раз команда уровня НХЛ. Так что здесь все точно.

На самом деле после истории с Сашей Хмелевски, который собирался переходить в «Авангард», но обмен сорвался, и игрок ушел в «Ак Барс», мы с руководством работу по Маклауду хотели сохранить в максимальной тайне.

В клубе знали буквально три человека о том, как идут переговоры, какие у нас договоренности, что мы подписали контракт.

– Как понимаю, вчера был решающий созвон с игроком?

– В принципе Майк ждал предложений из НХЛ.

Но когда сторона хоккеиста поняла, что они не поступят или не получится взять контракт, который они хотят, то мы созвонились. И это было не вчера. Условия обговаривали еще летом, и в начале сентября. У нас все было давно готово.

Оставалось получить ответ от хоккеиста.

Два‑три дня назад мы получили окончательное согласие от Маклауда, и быстро все организовали, – сказал генеральный менеджер «Авангарда » Алексей Сопин .