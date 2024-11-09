Плющев о 4 поражениях СКА подряд: «Повод, чтобы задуматься, – и серьезный. Тренерский штаб этим займется. А так пожара нет, состав и лавочка у них хорошие»
7 ноября СКА проиграл «Сочи» (2:5) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Это 4-е поражение клуба подряд.
Форвард питерцев Евгений Кузнецов не сыграл в матче, так как у него «прихватило живот» – по словам главного тренера команды Романа Ротенберга.
– Потеря игрока такого уровня, как Кузнецов, конечно, влияет на команду. Но СКА был в состоянии справиться со всеми соперниками, которым проиграл, и с Кузнецовым, и без него. Так что там какие-то более серьезные проблемы.
– Серия в четыре поражения, учитывая длину календаря и количество матчей, – еще не повод трубить SOS?
– Я думаю, это повод, чтобы задуматься, – и серьезный. И тренерский штаб СКА этим займется. А так никакой катастрофы и пожара нет. Тем более что состав и лавочка у СКА хорошие. Там есть чем распорядиться.
Думаю, и для тренеров армейцев четыре поражения стали неожиданностью, до этого же все шло по накатанной (7 побед подряд – Спортс’‘). Но СКА найдет способ купировать эту ситуацию, – считает заслуженный тренер России.
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