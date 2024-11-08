Плющев о недисциплинированности Кузнецова: «Евгений – игрок высокого уровня. Для адаптации в лиге нужно время. Он еще не справился с этим»
– Евгений Кузнецов не очень дисциплинированно выступает за армейцев в этом сезоне, за что команда вынуждена платить результатом. В недавней игре с «Куньлунем» нападающий удалился в решающий момент – и команда проиграла (2:1 ОТ). Что мешает Кузнецову набрать привычную форму?
– Переход игрока из одной лиги в другую связан со многими негативными моментами. Я думаю, что Женя справится с ними. Тренеры ему в этом деле помогут.
Евгений – игрок очень высокого уровня. Здесь все дело в том, что любому игроку нужно время для адаптации в лиге. На сегодняшний день он еще не справился с этим фактором.
Точно так же, как наши хоккеисты, которые переезжают в НХЛ. Им тоже нужно время для успешного старта своей карьеры. Этот процесс нормальный и естественный.
Другой вопрос – насколько быстро он сумеет выйти из этой ситуации и адаптироваться в КХЛ, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
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