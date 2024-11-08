Плющев о пропуске Кузнецовым игры с «Сочи»: «Игроки любят хот-доги и жареную картошку, болтаются по заведениям. Если что-то серьезное с желудком – на матч выйти сложно»

Владимир Плющев высказался о причинах пропуска Евгением Кузнецовым игры с «Сочи».

Ранее российский форвард не смог принять участие в матче СКА (2:5) в регулярном чемпионате.

Главный тренер армейцев Роман Ротенберг прокомментировал ситуацию так: «Сильно прихватило живот. Вы поняли, откуда он звонил – всю ночь был в этом месте, не спал».

«Сложно комментировать такую ситуацию, надо знать, что произошло. Бывает, у игроков происходят форс-мажоры. Они любят болтаться по разным заведениям, кушать все эти хот-доги, жареную картошку, а такая еда не всегда соответствует диете хоккеиста.

Если что-то серьезное с желудком, то на матч выйти сложновато. Потому что под нагрузками может произойти несчастный случай.

Могу сказать только одно: если есть какие-то медицинские противопоказания для Евгения, то врачам СКА надо вплотную заняться его здоровьем и решить все эти проблемы», – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев .

У СКА уже четыре поражения подряд. На этот раз крупно сгорели «Сочи»