Кузьменко набрал 1+1 против «Вегаса». Форвард «Лос-Анджелеса» нанес 2 броска, сделал 2 хита и сыграл 15:52

Андрей Кузьменко набрал два очка в матче против «Вегаса».

«Лос-Анджелес » обыграл «Голден Найтс» (6:5 Б) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Нападающий «Кингс» Андрей Кузьменко отметился голом в большинстве в первом периоде (1-й гол в сезоне), а в третьем отрезке игры ассистировал при шайбе Брандта Кларка.

Россиянин также заработал показатель полезности «плюс 1», нанес два броска в створ ворот, выполнил два силовых приема и провел на льду 15:52 (0:22 – в большинстве).