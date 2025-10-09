Маклауд получит 55 млн рублей в первом сезоне в «Авангарде». 95 млн – в двух последующих («Матч ТВ»)

Майкл Маклауд заработает 245 миллионов рублей в «Авангарде».

Канадский центральный нападающий подписал соглашение с клубом на три года.

«Маклауд получит 55 млн рублей в этом сезоне, следующие два года он будет зарабатывать по 95 млн рублей.

Это чистая зарплата, но еще у игрока будут бонусы: по 50 млн рублей в сезон за попадание в топ‑3 лучших бомбардиров лиги», – сообщил источник «Матч ТВ ».

В прошлом сезоне за «Авангард » Майкл Маклауд провел 19 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 13 (3+10) очков при полезности «плюс 12».

В плей-офф Кубка Гагарина на его счету 8 (1+7) баллов при полезности «плюс 1» в 9 играх.