  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Маклауд получит 55 млн рублей в первом сезоне в «Авангарде». 95 млн – в двух последующих («Матч ТВ»)
15

Маклауд получит 55 млн рублей в первом сезоне в «Авангарде». 95 млн – в двух последующих («Матч ТВ»)

Майкл Маклауд заработает 245 миллионов рублей в «Авангарде».

Канадский центральный нападающий подписал соглашение с клубом на три года.

«Маклауд получит 55 млн рублей в этом сезоне, следующие два года он будет зарабатывать по 95 млн рублей.

Это чистая зарплата, но еще у игрока будут бонусы: по 50 млн рублей в сезон за попадание в топ‑3 лучших бомбардиров лиги», – сообщил источник «Матч ТВ».

В прошлом сезоне за «Авангард» Майкл Маклауд провел 19 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 13 (3+10) очков при полезности «плюс 12».

В плей-офф Кубка Гагарина на его счету 8 (1+7) баллов при полезности «плюс 1» в 9 играх.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoМайкл Маклауд
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoАвангард
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Сопин о переходе Маклауда: «Авангард» был обязан действовать аккуратно и тихо с учетом прошлого опыта. Майкл уже в Омске и отправляется на выездную серию»
11сегодня, 04:55
Маклауд вернулся в «Авангард». Контракт с оправданным по делу о сексуальном насилии – на три года
47сегодня, 04:45
Главные новости
КХЛ. «Трактор» примет «Барыс», «Северсталь» против «Сочи», «Амур» в гостях у «Нефтехимика», «Шанхай» сыграет с минским «Динамо»
452 минуты назад
Алексей Сопин: «Сказал, что Маклауд подпишет контракт с командой уровня НХЛ. «Авангард» – клуб уровня НХЛ. Три человека знали о ходе переговоров»
14сегодня, 06:15
Кузьменко набрал 1+1 против «Вегаса». Форвард «Лос-Анджелеса» нанес 2 броска, сделал 2 хита и сыграл 15:52
3сегодня, 05:55Видео
Дорофеев сделал первый хет-трик сезона НХЛ, забив трижды во 2-м периоде. Форвард «Вегаса» – первая звезда матча с «Лос-Анджелесом»
19сегодня, 05:30Видео
НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Бостону», «Лос-Анджелес» обыграл «Вегас», «Калгари» победил «Эдмонтон», «Монреаль» уступил «Торонто»
250сегодня, 05:20
Сопин о переходе Маклауда: «Авангард» был обязан действовать аккуратно и тихо с учетом прошлого опыта. Майкл уже в Омске и отправляется на выездную серию»
11сегодня, 04:55
Маклауд вернулся в «Авангард». Контракт с оправданным по делу о сексуальном насилии – на три года
47сегодня, 04:45
Рословик подписал однолетний контракт с «Эдмонтоном» с зарплатой 1,5 млн долларов. Форвард играл за «Каролину» в прошлом сезоне
11сегодня, 04:20
Чинахов пропустит первый матч сезона «Коламбуса» по решению Эвасона. Форвард просил обмен в межсезонье
7сегодня, 03:05
Задоров сделал передачу при «плюс 2» против «Вашингтона». Защитник «Бостона» выполнил 3 блок-шота, 3 хита и сыграл 21:59
10сегодня, 02:35
Ко всем новостям
Последние новости
Барбашев против «Лос-Анджелеса»: 1-й гол в сезоне, 2 очка, 5 силовых приемов и 15:50 на льду
12 минут назадВидео
Кудашов о календаре «Динамо»: «Все равны, нужно стереть стереотипы о названиях команд. Хоккей стал быстрым, сейчас не до красивой игры. Победы у тех, кто умеет реагировать на скорости»
6вчера, 21:58
Сушинский о Голдобине вне заявки СКА: «Привезти его в Петербург – решение Ларионова. Сложно сказать. что произошло. Пока никакой игры не видно у команды»
4вчера, 21:45
Дюбе о секрете спортивного долголетия Овечкина: «Он русский. Вы сделаны по-другому, еда тут другая. Он заботится о себе, своем теле, каждый день в зале по несколько часов»
4вчера, 21:35
Глотов о любви к хоккею: «Идет с детства, тогда не было соцсетей, гаджетов. Родители поддерживали, создавали условия. Мы не жили богато: ездили на метро, но у меня всегда были новые коньки – это дорогого стоит»
вчера, 20:17
Генменеджер «Авангарда» о несостоявшемся переходе Хмелевски из «Салавата»: «Обижен ли я? Нет, это часть бизнеса. Но выводы сделали»
20вчера, 19:40
Эткинсон подпишет с «Коламбусом» контракт на день и завершит карьеру перед игрой с «Колорадо». 36-летний форвард – лучший бомбардир и снайпер «Блю Джекетс» в Кубке Стэнли
2вчера, 19:26
Форвард «Шанхая» Вагнер: «Мне повезло сыграть против Овечкина в НХЛ. С Ковальчуком мы были в «Лос-Анджелесе», он один из лучших игроков, что я видел»
вчера, 18:27
«Сент-Луис» подписал контракт с Георгием Романовым на год. Вратарь будет отправлен в АХЛ
вчера, 18:13
Каменский о Малкине: «Легенда «Питтсбурга». Он выиграл три Кубка Стэнли, хоккеист высшего класса»
вчера, 17:50