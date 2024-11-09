Кэйн о том, кто больше всего похож на Дацюка: «Они с Мэттьюсом довольно похожи в том, что касается игры на обоих концах площадки. Но на самом деле таких, как он, нет. Он уникальный»
Патрик Кэйн считает, что Остон Мэттьюс чем-то похож на Павла Дацюка.
– Кто больше всего похож на Дацюка в сегодняшней игре?
– Не знаю. Думаю, я немного вижу его игру в игре Остона.
Возможно, Остон больше снайпер, но в том, что касается игры на обоих концах площадки, способности отобрать шайбу и перевести игру в атаку... Я думаю, в этом они довольно похожи.
Я не знаю, есть ли кто-то [такой, как Дацюк]. Он довольно уникальный игрок. На самом деле таких, как он, нет, – сказал нападающий «Детройта» Патрик Кэйн.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Hockey News
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