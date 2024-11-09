Владимир Плющев: «Мичкову стоит задуматься, что он уже не в КХЛ, а в сильнейшей лиге мира. Церемониться в НХЛ не будут. Претензии по его отношению к делу и в России были. Это плохой звоночек»
19-летний нападающий «Филадельфии» остался в запасе на игру с «Тампой» по решению главного тренера Джона Тортореллы.
«Я думаю, что Мичкову надо самому в первую очередь потревожиться о себе. Судя по публикациям и по тому, как он сам себя ведет на некоторых тренировках, ему стоит задуматься, что он уже не в КХЛ и не в «Сочи», а в сильнейшей лиге мира. Церемониться с ним там не будут.
Если мальчик хочет себе испортить, может продолжать все это делать. Если хочет заявить о себе как о хоккеисте, способном составить конкуренцию лидерам, то должен относиться уважительно к себе, к партнерам, к тренировочному процессу.
Причины проблем надо искать не вовне, а в самом себе. Претензии по его отношению к делу у него и в России были. Это плохой звоночек», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий