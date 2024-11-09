Владимир Плющев: «Мичкову стоит задуматься, что он уже не в КХЛ, а в сильнейшей лиге мира. Церемониться в НХЛ не будут. Претензии по его отношению к делу и в России были. Это плохой звоночек»

Владимир Плющев высказался о проблемах форварда Матвея Мичкова в НХЛ.

19-летний нападающий «Филадельфии» остался в запасе на игру с «Тампой» по решению главного тренера Джона Тортореллы.

«Я думаю, что Мичкову надо самому в первую очередь потревожиться о себе. Судя по публикациям и по тому, как он сам себя ведет на некоторых тренировках, ему стоит задуматься, что он уже не в КХЛ и не в «Сочи », а в сильнейшей лиге мира. Церемониться с ним там не будут.

Если мальчик хочет себе испортить, может продолжать все это делать. Если хочет заявить о себе как о хоккеисте, способном составить конкуренцию лидерам, то должен относиться уважительно к себе, к партнерам, к тренировочному процессу.

Причины проблем надо искать не вовне, а в самом себе. Претензии по его отношению к делу у него и в России были. Это плохой звоночек», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.