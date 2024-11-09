Генменеджер «Амура» о переговорах с Алексеем Заварухиным: «У нас состоялся хороший диалог, но на данном этапе он не привел к заключению контракта»

Вадим Покотило высказался о переговорах «Амура» с тренером Алексеем Заварухиным.

«Мы действительно вели переговоры с Алексеем Заварухиным о назначении на пост главного тренера.

Благодарим Алексея Борисовича за профессиональный подход, у нас состоялся хороший диалог, но на данном этапе он не привел к заключению контракта.

Командой продолжит руководить исполняющий обязанности главного тренера Виктор Костюченок », – сказал генеральный менеджер «Амура » Вадим Покотило.

Алексей Заварухин не договорился с «Амуром». Тренер хотел взять своих помощников, клуб решил оставить Атюшова, Костюченка и Филимонова («Матч ТВ»)