Генменеджер «Амура» о переговорах с Алексеем Заварухиным: «У нас состоялся хороший диалог, но на данном этапе он не привел к заключению контракта»
Вадим Покотило высказался о переговорах «Амура» с тренером Алексеем Заварухиным.
«Мы действительно вели переговоры с Алексеем Заварухиным о назначении на пост главного тренера.
Благодарим Алексея Борисовича за профессиональный подход, у нас состоялся хороший диалог, но на данном этапе он не привел к заключению контракта.
Командой продолжит руководить исполняющий обязанности главного тренера Виктор Костюченок», – сказал генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило.
Алексей Заварухин не договорился с «Амуром». Тренер хотел взять своих помощников, клуб решил оставить Атюшова, Костюченка и Филимонова («Матч ТВ»)
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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