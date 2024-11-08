«Амур» дал Костюченку месяц на исправление ситуации. Назначение Алексея Заварухина отложено (Алексей Потапов)
«Амур» дал Виктору Костюченку месяц на исправление турнирной ситуации.
Ранее сообщалось, что хабаровский клуб планирует назначить на должность главного тренера Алексея Заварухина. 44-летний специалист должен был сегодня прилететь на окончательные переговоры.
По информации экс-игрока клубов Фонбет чемпионата КХЛ Алексея Потапова, руководство «Амура» дало исполняющему обязанности Виктору Костюченку месяц на исправление ситуации. Назначение Заварухина отложено.
Хабаровчане идут на последнем месте в Восточной конференции, набрав 13 очков за 24 игры. Следующий матч они проведут 9 ноября дома против «Автомобилиста».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Алексея Потапова
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