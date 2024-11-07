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«Амур» еще не назначил Алексея Заварухина. Завтра тренер прилетит на окончательные переговоры («Матч ТВ»)

«Амур» еще не назначил Алексея Заварухина главным тренером.

Ранее сообщалось, что стороны договорились о контракте на полтора года.

По данным «Матч ТВ», завтра 44-летний специалист прилетит в Хабаровск на окончательные переговоры с руководством клуба.

Заварухин хотел бы взять в штаб своих помощников, но в «Амуре» не планировали расставаться с нынешними тренерами – Виктором Костюченком, Виталием Атюшовым и Олегом Филимоновым. 

Отмечается, что если переговоры пройдут успешно, то новый главный тренер сможет возглавить «Амур» 9 ноября – в домашнем матче против «Автомобилиста», который тренирует его двоюродный брат Николай Заварухин.

Хабаровская команда идет на 12-м месте в Восточной конференции, набрав 12 очков за 23 игры.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoАмур
logoВиталий Атюшов
logoВиктор Костюченок
logoАлексей Заварухин
logoКХЛ
logoМатч ТВ
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