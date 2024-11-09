Грицюк о роли в СКА: «Предыдущие пару лет считал себя молодым, перспективным. А сейчас уже понимаешь, что тебя выпускают на ответственные моменты матчей» 

Арсений Грицюк высказался о своей роли в СКА.

– Ты среди лучших бомбардиров лиги.

– Понятно, что у каждого свои амбиции и цели. Я понимаю свою роль в команде. У меня хорошие партнеры в тройке, Василий Глотов и Валентин Зыков. Мы много созидаем, создаем много моментов. То, что у меня много очков – дело случайности, на моем месте мог оказаться любой из моих партнеров. Вообще есть цель, которую я поставил перед собой на сезон, и, скажем так, я на верном пути.

– Какую цель?

– Давайте вы лучше спросите у меня по окончании сезона, и я вам скажу, добился я ее или нет.

– Был момент, когда ты почувствовал: «В этом сезоне у меня идет»?

– Такого не было. Просто играю в свой хоккей, получаю удовольствие от игры. Сейчас матчи практически через день, и ты выходишь получить какую-то эмоцию. То, что это сопровождается голами и очками, можно назвать отдельным бонусом. Но вообще, если честно, на очках стараюсь не зацикливаться.

– Чувствуешь себя одним из лидеров команды?

– Осознанность приходит. Предыдущие пару лет я точно считал себя молодым, перспективным. А сейчас уже понимаешь, что тебя выпускают на ответственные моменты матчей, и эта ответственность дается тебе не просто так. Правильными действиями ты заслуживаешь этого игрового времени. Каждый внутри себя понимает, чего он стоит, – сказал форвард СКА .