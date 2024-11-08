Арсений Грицюк: «Ротенберг, Петербург – все время на слуху. Игры, обзоры, комментарии – везде СКА. И пылесосят, и хвалят. Прикольно»
Арсений Грицюк высказался об интересе к СКА и Роману Ротенбергу.
– Каково играть в СКА, где любой чих не остается незамеченным?
– Да, на самом деле, это классно. Санкт-Петербург, Роман Борисович [Ротенберг] – все время на слуху. Игры, обзоры, комментарии – везде СКА.
И пылесосят, и хвалят. У каждого свое мнение. Прикольно.
Главное, самим на все это не распыляться, не отвлекаться на лишние факторы, которые могли бы нас надломить, – сказал нападающий СКА Арсений Грицюк.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Российская газета»
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