Арсений Грицюк: «Ротенберг, Петербург – все время на слуху. Игры, обзоры, комментарии – везде СКА. И пылесосят, и хвалят. Прикольно»

Арсений Грицюк высказался об интересе к СКА и Роману Ротенбергу.

– Каково играть в СКА, где любой чих не остается незамеченным?

– Да, на самом деле, это классно. Санкт-Петербург, Роман Борисович [Ротенберг ] – все время на слуху. Игры, обзоры, комментарии – везде СКА.

И пылесосят, и хвалят. У каждого свое мнение. Прикольно.

Главное, самим на все это не распыляться, не отвлекаться на лишние факторы, которые могли бы нас надломить, – сказал нападающий СКА Арсений Грицюк .