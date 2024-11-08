«Северсталь» выиграла 7-й матч подряд в КХЛ

«Северсталь» выиграла седьмой матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Андрея Козырева обыграла «Куньлунь» (4:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ .

На данный момент «Северсталь » занимает четвертое место в таблице Запада, набрав 30 очков после 22 игр.

В следующей игре, 10 ноября, команда встретится с минским «Динамо».