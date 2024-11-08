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«Северсталь» выиграла 7-й матч подряд в КХЛ

«Северсталь» выиграла седьмой матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Андрея Козырева обыграла «Куньлунь» (4:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

На данный момент «Северсталь» занимает четвертое место в таблице Запада, набрав 30 очков после 22 игр.

В следующей игре, 10 ноября, команда встретится с минским «Динамо».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
logoСеверсталь
logoАндрей Козырев
logoКХЛ
logoКуньлунь Ред Стар
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