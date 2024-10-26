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Пашков об ИИХФ: «КХЛ была инициатором ухода, и обратное решение должны принять мы. Можно погасить штраф по делу Федотова – первый шаг к примирению»

Александр Пашков высказался о возвращении КХЛ под эгиду ИИХФ.

Федерация хоккея России была оштрафована ИИХФ на 1 миллион швейцарских франков за участие экс-вратаря ЦСКА Ивана Федотова в сезоне КХЛ-2023/24.

– Как думаете, готова ли ИИХФ принять КХЛ обратно?

– Опять-таки в первую очередь тут дадут ответ юристы. Но я считаю, что возвращение возможно. Ведь это не ИИХФ от нашей лиги отказалась, а, наоборот, мы выступили инициаторами ухода. Поэтому и обратное решение должны инициировать мы.

Насколько помню, у нас до сих пор висит штраф по делу Федотова. Можно начать с того, чтобы погасить этот штраф за экс-вратаря ЦСКА. Вот такой первый шаг к примирению, – считает олимпийский чемпион. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Russia-Hockey.ru
logoЦСКА
logoИИХФ
logoФиладельфия
logoНХЛ
logoКХЛ
logoАлександр Пашков
logoИван Федотов
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