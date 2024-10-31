Колосов стал вторым вратарем «Филадельфии» вместо Федотова, заявил Торторелла. Алексей будет сменщиком Эрссона
Алексей Колосов стал вторым вратарем «Филадельфии» вместо Ивана Федотова.
Об этом сообщает журналист Чарли О’Коннор в соцсетях.
«Торторелла, по сути, говорит, что Алексей Колосов обошел Ивана Федотова в списке вратарей на данный момент.
Он отметил, что пока Колосов останется запасным, и если Эрссон не выйдет в старте, место на льду займет Колосов», – приводит О’Коннор слова главного тренера «Флайерс» Джона Тортореллы.
Федотов проиграл все 3 матча в сезоне НХЛ. Вратарь «Филадельфии» пропускает в среднем 5,35 шайбы, отражая 82,3% бросков
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Чарли О’Коннора
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