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Колосов стал вторым вратарем «Филадельфии» вместо Федотова, заявил Торторелла. Алексей будет сменщиком Эрссона

Алексей Колосов стал вторым вратарем «Филадельфии» вместо Ивана Федотова.

Об этом сообщает журналист Чарли О’Коннор в соцсетях. 

«Торторелла, по сути, говорит, что Алексей Колосов обошел Ивана Федотова в списке вратарей на данный момент.

Он отметил, что пока Колосов останется запасным, и если Эрссон не выйдет в старте, место на льду займет Колосов», – приводит О’Коннор слова главного тренера «Флайерс» Джона Тортореллы

Федотов проиграл все 3 матча в сезоне НХЛ. Вратарь «Филадельфии» пропускает в среднем 5,35 шайбы, отражая 82,3% бросков

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Чарли О’Коннора
logoФиладельфия
logoДжон Торторелла
logoНХЛ
logoИван Федотов
logoАлексей Колосов
logoСамуэль Эрссон
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