Арсений Грицюк: «Кузнецов говорит – надо ментально привыкнуть играть по 25 минут. И поначалу что-то может не получаться. А я не реализовал полумомент и начинаю себя гнобить»
– Как важно вам сейчас играть в одном составе с такими ребятами из НХЛ как Евгений Кузнецов, Тони Деанджело, Никита Зайцев? Вы учитесь у них маленьким энхаэловским штучкам?
– Да, у них можно научиться ведению игры. Они намного проще относятся ко всем моментам. Вот Кузя говорит: тебе надо просто ментально привыкнуть к тому, что ты можешь играть по 25 минут. И может поначалу что-то не получаться. Но потом придет время, когда все обязательно получится. И надо на этом сконцентрироваться.
А вот я, знаете, не реализовал полумомент и начинаю себя гнобить: вот, почему я не забил. А это надо переварить, отпустить и дальше работать. Для того, чтобы у тебя были еще лучше моменты. И вот это мне ментально пока тяжело. Потому что если пацаны вывели на ворота или я кого-то вывел и не забили, то я потом полматча катаюсь в переживаниях: «Блин, как мы могли не забить?»
Настоящее самоедство. И через это как раз надо проходить. И не бывает матчей без ошибок. Если бы было иначе, то на табло всегда был бы счет 0:0. В общем, надо полегче относиться к тому, что ты не всегда идеален, – сказал нападающий СКА Арсений Грицюк.
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