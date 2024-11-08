Новиков об НХЛ: «Мичков и Цыплаков достойно сражаются, поднимают авторитет России как государства. Внимание приковано к звездам – Овечкину, Шестеркину, а защитники остаются в тени»
Юрий Новиков высказался о выступлении россиян в НХЛ.
«Мы имеем возможность следить за выступлениями наших ребят. Новички Мичков и Цыплаков очень достойно сражаются. Они поднимают авторитет России как государства.
Сейчас все внимание приковано к нашим звездам – Василевскому, Капризову, Малкину, Овечкину, Шестеркину. Но между ними есть защитники. К сожалению, они остаются в тени, им очень сложно проявить себя.
Мужеству Романова можно только позавидовать. Это абсолютно бесстрашный парень, который не жалеет себя ради команды и результата», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.
Новиков об Орлове: «Сейчас это лучший защитник НХЛ. Катание, бросок – все на уровне. Он не уступает ни в одном из компонентов нападающим»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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