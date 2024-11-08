  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Новиков об НХЛ: «Мичков и Цыплаков достойно сражаются, поднимают авторитет России как государства. Внимание приковано к звездам – Овечкину, Шестеркину, а защитники остаются в тени»
2

Новиков об НХЛ: «Мичков и Цыплаков достойно сражаются, поднимают авторитет России как государства. Внимание приковано к звездам – Овечкину, Шестеркину, а защитники остаются в тени»

Юрий Новиков высказался о выступлении россиян в НХЛ.

«Мы имеем возможность следить за выступлениями наших ребят. Новички Мичков и Цыплаков очень достойно сражаются. Они поднимают авторитет России как государства.

Сейчас все внимание приковано к нашим звездам – Василевскому, Капризову, Малкину, Овечкину, Шестеркину. Но между ними есть защитники. К сожалению, они остаются в тени, им очень сложно проявить себя.

Мужеству Романова можно только позавидовать. Это абсолютно бесстрашный парень, который не жалеет себя ради команды и результата», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.

Новиков об Орлове: «Сейчас это лучший защитник НХЛ. Катание, бросок – все на уровне. Он не уступает ни в одном из компонентов нападающим»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoПиттсбург
logoРейнджерс
logoАйлендерс
logoФиладельфия
logoТампа-Бэй
logoВашингтон
logoЕвгений Малкин
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoЮрий Новиков
logoАндрей Василевский
logoИгорь Шестеркин
logoКирилл Капризов
logoМаксим Цыплаков
logoАлександр Романов
logoМатвей Мичков
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кросби об Овечкине и рекорде Гретцки: «Раньше мы не могли себе это представить – расстояние было слишком велико. Здорово, что мы оба до сих пор играем и соревнуемся»
3сегодня, 08:16
Капризов – 1-я звезда матча с «Сан-Хосе» с 3 передачами. Форвард «Миннесоты» набрал 24 очка и идет 2-м в гонке лучших бомбардиров НХЛ
25сегодня, 06:21
Кучеров сыграл 26:05 против «Флайерс» и забросил 11-ю шайбу в сезоне – после сольного прохода с объездом ворот. Он делит 1-е место в гонке снайперов НХЛ с Райнхартом
44сегодня, 03:45Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Третьяк о Кубке Будущего: «Этим хоккеем мы все наслаждаемся. Ребята стараются, виден рисунок и тренерские задумки. Публика получает удовольствие»
17 минут назад
Власти Финляндии хотят принудительно выкупить «Хельсинки Холл» у Ротенберга и Тимченко: «С учетом апелляций процесс займет несколько лет»
4746 минут назад
Кросби об Овечкине и рекорде Гретцки: «Раньше мы не могли себе это представить – расстояние было слишком велико. Здорово, что мы оба до сих пор играем и соревнуемся»
3сегодня, 08:16
КХЛ. «Динамо» примет «Ладу», «Куньлунь» против «Северстали»
3сегодня, 08:10
Ротенберг о том, как СКА нужно забивать: «Мусорные с рисом и мясом, как говорится в хоккейной технологии. За счет креатива можно пробить панцирь»
35сегодня, 07:55
Андрей Назаров: «Потолок зарплат в КХЛ работает – отсюда сенсационные результаты. Мы идем своим путем, объединившись вокруг национального лидера»
23сегодня, 07:45
Панарин – 11-й россиянин с 800 очками в НХЛ. До Козлова – 53 балла, до Ковальчука – 76
15сегодня, 07:35
Владимир Крикунов: «Мы еще не видели настоящий СКА. Это временный спад. Их невозможно остановить, когда команда бежит и реализовывает моменты»
21сегодня, 07:20
Ротенберг перед «Авангардом»: «Будет бойня. СКА вернется намного сильнее, сделаем выводы. Очень хорошая проверка»
39сегодня, 06:55
Третьяк о диалоге ФХР и КХЛ: «Будем по-другому разговаривать, когда придет время ОИ и ЧМ. Одно дело – болеть за Петербург или ЦСКА, другое – за всю страну»
6сегодня, 06:45
Ко всем новостям
Последние новости
Хеллибак с шатаутом, Рословик и Братт с 2+1 – звезды дня в НХЛ
1 минуту назад
Андрей Коваленко о детском хоккее: «Тренерам выплачивают откаты, чтобы они привезли команду на турнир. Игра уходит из дворов в коммерцию, теряем целый слой мальчишек»
3сегодня, 08:27
Василевский стал 2-й звездой матча с «Филадельфией», отразив 30 бросков из 31. В серии буллитов он пропустил 2 из 2
1сегодня, 04:45
Варламов одержал 2-ю победу в сезоне, отразив 28 из 30 бросков «Оттавы»
сегодня, 04:35
Бобровский делит с Фюром 12-е место в истории НХЛ по числу побед (403). Он отразил 16 из 18 бросков «Нэшвилла»
6сегодня, 04:30
Старков о том, за сколько матчей Овечкин побьет рекорд Гретцки: «По тому, как сейчас играет, за три-четыре, ха-ха! Человек-легенда»
1вчера, 21:45
Гретцки о погоне Овечкина за рекордом: «Это доставляет удовольствие и другим игрокам «Вашингтона». Я помню своих товарищей по команде, им это нравилось, они наслаждались этим»
9вчера, 21:24
Воробьев о 3-м поражении от «Спартака» подряд: «Неприятно, конечно, особенно проигрывать в один гол. Сказал ребятам, что надо переламывать как-то, забрасывать одну шайбу – это мало»
3вчера, 20:59
Гатиятулин после 4:1 с «Нефтехимиком»: «Меньшинства нахватали с перевыполнением нормы. Игровая дисциплина хромала. Надо проработать это»
вчера, 20:45
Жамнов о 2:1 с ЦСКА: «Пассажиров сегодня не было. Это одна из побед, после которой приятно зайти в раздевалку и поздравить ребят»
3вчера, 20:10