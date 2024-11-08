Александр Мальцев о Мичкове в запасе «Филадельфии»: «Пускай возвращается в КХЛ, если не будет играть. В НХЛ не каждый россиянин может пробиться»

Александр Мальцев высказался о пропуске Матвеем Мичковым матча «Филадельфии».

Ранее 19-летний форвард остался в запасе на игру с «Тампой» по решению главного тренера Джона Тортореллы.

– В наше время все могут сделать: и посадить, и не дать играть. Все зависит от тренера. Жесткий тренер? Ну, что сделаешь! Пускай возвращается в КХЛ. Если он там не будет играть, то что делать? Вот такие дела!

– Будет ли ему проще в КХЛ?

– Да. Все-таки в НХЛ не каждый россиянин может пробиться, – сказал олимпийский чемпион Александр Мальцев .

В нынешнем регулярном чемпионате Мичков провел 13 матчей и набрал 10 (4+6) баллов за результативность при полезности «минус 8».

Фетисов о Мичкове в запасе «Филадельфии»: «Таких ребят обычно не сажают на лавку, это ненормально. Видимо, что-то не то пошло. Надеюсь, временное явление»