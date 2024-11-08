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  • Фетисов о Мичкове в запасе «Филадельфии»: «Таких ребят обычно не сажают на лавку, это ненормально. Видимо, что-то не то пошло. Надеюсь, временное явление»
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Фетисов о Мичкове в запасе «Филадельфии»: «Таких ребят обычно не сажают на лавку, это ненормально. Видимо, что-то не то пошло. Надеюсь, временное явление»

Вячеслав Фетисов высказался о пропуске матча Матвеем Мичковым.

Ранее 19-летний форвард «Филадельфии» остался в запасе на игру с «Тампой» по решению главного тренера Джона Тортореллы.

«Это не совсем нормально. Если все идет хорошо, таких ребят обычно не сажают на лавку. Наоборот, дают им возможность реализовать трудности, найти себя. Видимо, там что-то не то пошло.

Да, он стартовал хорошо в лиге, но в НХЛ надо в каждом игровом отрезке играть на 100 процентов и даже больше. Все эти 82 игры и плей-офф. Там другая история.

Надеюсь, что это временное явление у Мичкова. Парень он талантливый, поэтому у него должно получиться», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoФиладельфия
logoВячеслав Фетисов
logoНХЛ
logoМатвей Мичков
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