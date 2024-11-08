Ротенберг о Кузнецове: «Сильно прихватило живот, он очень хотел играть. Ну вы поняли, откуда он звонил – всю ночь был в этом месте, не спал. Думаю, сможет выйти в следующем матче»

Роман Ротенберг рассказал о происшествии Евгения Кузнецова после 2:5 от «Сочи».

– Понятно, что сегодня команда очень хотела выиграть. И все стремились победить. Соперник сыграл от обороны, как мы и ожидали – на контратаках.

Допустили индивидуальные ошибки, которые, наверное, связаны с тем, что у нас идет и тренировочный процесс – усердно тренируемся. Потратили много сил в тренировках, в зале, да и в целом. Отдали много эмоций за предыдущий месяц.

Идет накопление эмоциональной и физической нагрузки. Поэтому мы продолжаем дальше тренироваться, дальше работать. Сейчас у нас есть возможность отдохнуть один день, потом мы проведем полноценную тренировку и будем готовиться к следующему сопернику.

Прекрасно понимаем, что не имеем права так играть дома – с командой это обсудили. Мы привыкли радовать наших болельщиков, привыкли, что мы дома забиваем много голов сразу. Нам где-то нужно проще сыграть, начать с того, чтобы просто выиграть борьбу каждому хоккеисту.

У нас молодые лидеры команды, в том числе и капитан. Несмотря на свой возраст, эти ребята уже являются лидерами СКА, команды КХЛ . И мы прекрасно понимаем, что стабильности не всегда хватает – будем над этим работать.

Возможны изменения в сочетаниях. Мы ждем Кузнецова обратно – он, к сожалению, приболел сегодня. Позвонил утром – сильно прихватило живот у него. Он очень хотел играть, Думаю, что сейчас его отпустит и он сможет выйти в следующем матче.

У нас, возможно, будут изменения. Всей командой обещаем, что мы в следующей игре покажем совершенно другой уровень самоотдачи, другой уровень хоккея с точки зрения тех деталей, которых нам сегодня не хватило.

Если наши защитники бросают, нам нужно закрывать вратаря, нужно туда прорываться. Да, соперник сыграл здорово в обороне, они не пускали нас на пятак. Нужно опять-таки выиграть борьбу на чужом пятаке и не пустить соперника на свой пятак. Это те детали, которые мы будем тренировать. Мы это обязательно улучшим

– Неужели Кузнецова так сильно прихватило, что даже ваши врачи не смогли его на ноги поставить?

– Ну вы же поняли, откуда он звонил. Он был всю ночь в этом месте, не спал. Вы понимаете, да?

Это лучшая коммуникация – понимать друга молча. У нас так с игроками – когда мы смотрим друг другу в глаза, мы друг друга понимаем, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.