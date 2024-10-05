Кожевников о ФХР и Сербии: «Надо знать, откуда финансы будут. Летать-то далековато. Там есть неплохие команды»

Александр Кожевников высказался о сотрудничестве ФХР и сербского хоккея.

Федерация хоккея России подписала меморандумы о сотрудничестве с Сербской хоккейной ассоциацией и белградским клубом «Црвена Звезда».

– Даст ли что-то меморандум с Сербией в сфере хоккея?

– Ну, там хоккей тоже есть, просто вы не знаете о нем. Есть, и неплохие ребята есть. Так что дай бог, чтобы сложилось.

Только надо знать, откуда финансы будут. Летать-то все-таки далековато. В Сербии-то есть и неплохие команды, и в наше время было. Мы же играли с ними на Олимпиаде, и неплохо смотрелись они.

– Можно ли сказать, что в целом сотрудничество с такими странами происходит от безысходности в нынешней ситуации?

– Ну, трудно говорить. Не дают же каких-то объяснений. Ну, договорились и договорились. А какое действие будет, будем смотреть. Слава богу, что собираемся в трудное время, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .