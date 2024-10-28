Плющев о расширении КХЛ: «Обсуждается вопрос то с ОАЭ, то с сербами. Это показные вещи. К спортивной составляющей это не имеет отношения»
«КХЛ может расширяться, но должен быть четкий переход между высшими и низшими лигами, определенный регламентом. Это нужно для того, чтобы сохранялась спортивная составляющая.
Знаю, что обсуждается вопрос то с ОАЭ, то с сербами, то еще с кем-то. Считаю, что это показные вещи, потому что к спортивной составляющей это не имеет отношения.
Конкуренция в лиге должна быть и должна способствовать повышению уровня мастерства у хоккеистов и зрительскому интересу. Я за такую систему, при которой команды бы вылетали из лиги, а потом зарабатывали право вернуться по спортивным показателям, а не по каким-то другим.
КХЛ – это бизнес-проект. Те решения, которые лига принимает, идут вразрез спортивным интересам», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий