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Ротенберг сообщил, что Кузнецов не сыграет с «Сочи»: «Небольшое заболевание. Выйдем максимально боевым составом, будем играть только на победу»

Евгений Кузнецов пропустит матч против «Сочи».

Об этом сообщил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Игра состоится сегодня, 7 ноября.

«К сожалению, сегодня не сможет принять участие в игре Евгений Кузнецов, но мы ждем его возвращения. Небольшое заболевание.

Желаем Евгению здоровья, а мы сегодня выйдем нашим максимально боевым составом и будем играть только на победу», – сказал Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал СКА
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