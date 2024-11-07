Ротенберг сообщил, что Кузнецов не сыграет с «Сочи»: «Небольшое заболевание. Выйдем максимально боевым составом, будем играть только на победу»
Евгений Кузнецов пропустит матч против «Сочи».
Об этом сообщил главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Игра состоится сегодня, 7 ноября.
«К сожалению, сегодня не сможет принять участие в игре Евгений Кузнецов, но мы ждем его возвращения. Небольшое заболевание.
Желаем Евгению здоровья, а мы сегодня выйдем нашим максимально боевым составом и будем играть только на победу», – сказал Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал СКА
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