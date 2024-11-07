Ротенберг сообщил, что Кузнецов не сыграет с «Сочи»: «Небольшое заболевание. Выйдем максимально боевым составом, будем играть только на победу»

Евгений Кузнецов пропустит матч против «Сочи».

Об этом сообщил главный тренер СКА Роман Ротенберг .

Игра состоится сегодня, 7 ноября.

«К сожалению, сегодня не сможет принять участие в игре Евгений Кузнецов , но мы ждем его возвращения. Небольшое заболевание.

Желаем Евгению здоровья, а мы сегодня выйдем нашим максимально боевым составом и будем играть только на победу», – сказал Ротенберг.