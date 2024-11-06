Экс-форвард СКА Каменев о Кузнецове: «В 32 года не надо бегать по всей площадке, кого-то душить, топтать. Он должен играть на опыте. Молодые хоккеисты растут, выступая с ним»
Ранее бывший директор «Трактора» Андрей Баландин предположил, что главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг понял ошибочность перехода Кузнецова в СКА.
– Раз Баландин такое сказал, он, наверное, лучше других знает, что происходит в СКА, входит в руководство клуба, бывает в раздевалке, в других кабинетах. Тяжело комментировать такие высказывания.
– Вам лично не кажется, что Кузнецов – лишний в СКА, и его место, как говорит Баландин, мог бы занимать «перспективный игрок»?
– Бред какой-то. Что тут обсуждать? Кузнецов только три месяца в команде, а оценок ему уже надавали на год вперед. Когда подписывают контракт с игрокам на четыре года, все досконально проверяется.
Наоборот, рядом с Кузнецовым растут молодые игроки. Посмотрите на того же Демидова, который стал открытием сезона в форме СКА. Не играй он в тройке с Кузнецовым, может, мы не знали бы такого игрока.
– Вам нравится наблюдать за игрой Кузнецова, ничего не раздражает?
– Конечно, нравится! Ему не надо в 32 года бегать по всей площадке, кого-то душить, топтать. Он должен играть на опыте, а опыта у Кузнецова хватает.
– А то, что он часто удаляется?
– Это, конечно, минус. Но проблема не замалчивается. Роман Ротенберг рассказал, что уже попросил и Кузнецова, и американского защитника СКА Деанджело меньше разговаривали с арбитрами.
Удаления убрать легче, чем научить человека играть в хоккей, – сказал бывший форвард СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Василий Каменев.
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