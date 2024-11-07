Защитник «Сибири» Ахияров о Епанчинцеве: «Хороший мужик, правильный. Может подшутить»
Тимур Ахияров высказался о тренере «Сибири» Вадиме Епанчинцеве.
«Может подшутить, хороший мужик, правильный. На тренировках он требовательный, мы все собрались ради хоккея, нужно выполнять задачи.
Нельзя сказать, что он какой-то строгий. Больше на позитиве», – сказал защитник «Сибири».
После 22 матчей Фонбет Чемпионата КХЛ новосибирский клуб занимает на Востоке 7-е место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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