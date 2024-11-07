Защитник «Сибири» Ахияров о Епанчинцеве: «Хороший мужик, правильный. Может подшутить» 

Тимур Ахияров высказался о тренере «Сибири» Вадиме Епанчинцеве.

«Может подшутить, хороший мужик, правильный. На тренировках он требовательный, мы все собрались ради хоккея, нужно выполнять задачи.

Нельзя сказать, что он какой-то строгий. Больше на позитиве», – сказал защитник «Сибири ».

После 22 матчей Фонбет Чемпионата КХЛ новосибирский клуб занимает на Востоке 7-е место.