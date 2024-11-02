Епанчинцев о 4:3 с «Металлургом»: «Хоккейный бог повернулся к «Сибири» лицом. Мы терпели все 60 минут, победа даст положительный импульс»
Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев подвел итоги игры с «Металлургом».
Клуб из Новосибирска одержал победу со счетом 4:3 в мачте Фонбет Чемпионата КХЛ.
«С нашей стороны был не такой зрелищный хоккей. Знали сильные стороны соперника: нападение, скорость, хорошее движение шайбы. Терпели всю игру, даже проигрывали.
Хоккейный бог повернулся к нам лицом. Мы терпели все 60 минут, кроме тех моментов, в которых соперник забил голы. После третьего гола ребята нашли эмоции и вернулись с поездки на положительной ноте.
Благодарен ребятам, здорово сыграл вратарь. Ребята блокировали много бросков. Эта победа даст положительный импульс в дальнейшем», – сказал Епанчинцев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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