Александр Кожевников: «Дайте «Сибири» ресурс Омска, и они будут в лидерах. Представляю, с какой завистью на него смотрят из Новосибирска»

Александр Кожевников предположил, что в Новосибирске завидуют ресурсу Омска.

«Сибирь » идет на седьмом месте в Восточной конференции, набрав 21 очко за 21 матч. У «Авангарда » – десятая позиция и 15 баллов после 20 игр.

«Представляю, с какой завистью смотрят на Омск из соседнего Новосибирска. Там у «Сибири» вообще нет фарм-клуба в ВХЛ, а «Сибирские Снайперы » в МХЛ – аутсайдеры даже Серебряного дивизиона, один разгром идет за другим.

В МХЛ Новосибирск на две головы ниже Казани, Магнитки, Омска, Екатеринбурга – всех своих главных соперников по КХЛ.

Тем не менее команда Вадима Епанчинцева еще как-то ковыряется – за счет ветеранов, легионеров и среднего звена, идет заметно выше «Авангарда».

Дайте «Сибири» омский ресурс, и команда Епанчинцева будет в лидерах!» – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .

Кожевников об «Авангарде»: «Какое-то поле чудес, все время внутренняя возня. Надеюсь, новый генменеджер взят с Донбасса по линии СВО – тогда хоть какая-то логика есть»