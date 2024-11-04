Александр Кожевников: «Дайте «Сибири» ресурс Омска, и они будут в лидерах. Представляю, с какой завистью на него смотрят из Новосибирска»
«Сибирь» идет на седьмом месте в Восточной конференции, набрав 21 очко за 21 матч. У «Авангарда» – десятая позиция и 15 баллов после 20 игр.
«Представляю, с какой завистью смотрят на Омск из соседнего Новосибирска. Там у «Сибири» вообще нет фарм-клуба в ВХЛ, а «Сибирские Снайперы» в МХЛ – аутсайдеры даже Серебряного дивизиона, один разгром идет за другим.
В МХЛ Новосибирск на две головы ниже Казани, Магнитки, Омска, Екатеринбурга – всех своих главных соперников по КХЛ.
Тем не менее команда Вадима Епанчинцева еще как-то ковыряется – за счет ветеранов, легионеров и среднего звена, идет заметно выше «Авангарда».
Дайте «Сибири» омский ресурс, и команда Епанчинцева будет в лидерах!» – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Кожевников об «Авангарде»: «Какое-то поле чудес, все время внутренняя возня. Надеюсь, новый генменеджер взят с Донбасса по линии СВО – тогда хоть какая-то логика есть»
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