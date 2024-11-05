Епанчинцев о 2:3 с «Салаватом»: «Сибири» важно где-то перетерпеть, сыграть не так красиво. Бросили 3 раза, попали в игроков, это надо подтянуть. Любая шайбочка дырочку найдет»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев подвел итоги игры с «Салаватом».

Клуб из Новосибирска потерпел поражение (2:3 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– По содержанию игра получилась такой же, как была на выезде. Создали плотность в средней зоне. Имею ввиду, игру без шайбы, насытили ее. Работали терпеливо все шестьдесят минут, за исключением индивидуальных ошибок – не выкинули шайбу после пропущенного гола.

Претензий по структуре игры нет. То, что планировалось перед матчем, игроки старались выполнять. Где-то не сработало большинство, на голик могли наиграть, тоже важный момент. А так равная игра, овертайм, буллиты, а буллиты – это продолжение игры. К сожалению, соперник сегодня выиграл.

– «Сибирь» плохо играла после паузы, но сегодня получился приличный матч. Поменяли процесс подготовки?

– На данный момент, не такая большая пауза была, три дня всего. Отдохнули и готовились как обычно к матчу.

– «Сибирь» не очень хорошо играла вторые периоды, могли надолго запереть в зоне, сегодня что поменяли?

– Это тоже такой важный момент, когда не получаются вторые периоды, большие проблемы из-за этого. Когда закрывают в своей зоне. Сегодня мы достойно выглядели в этом компоненте, делаем акценты на эти ошибки. Сыграть правильно в той или иной позиции. Даже когда соперник делал наложение, опасных моментов не было.

– «Сибирь» выходит из спада?

– Спад – это неизбежно. Много уделили внимания этой паузе, не хочется к ней возвращаться. Больше в плане психологии, особенно домашние игры – при такой атмосфере неправильно сыграли и не было очков. На выезде более строже действовали, особенно в матче в Магнитогорске.

Будем надеяться, что достучались до ребят. Очень важно играть такие матчи, где-то перетерпеть, где-то не так красиво сыграть, как хочется. Хотели сыграть красиво – ошибка и гол в наши ворота. Сегодня играли без таких ошибок.

– «Сибирь» до матча была последней командной лиги по броскам по воротам, при этом входила в тройку по реализации. Видите ли вы в этом проблему?

– Конечно, видим. Особенно в третьем периоде две хорошие комбинации в позиционной атаке, закрыли соперника, полторы минуты играли с наложением, и за это время бросили один раз. Плюс к этому, бросили три раза и попали в игроков.

Соперники хорошо сегодня блокировали. Говорится постоянно, что любой бросок опасен, любая шайбочка дырочку найдет. Это надо подтянуть. Вроде и перебросали соперника, но не так много, как хотелось бы, – сказал Епанчинцев .