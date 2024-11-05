Десятков после 4:1 с Минском: «Последние 3-4 игры «Витязь» изменил построения, тактику. Плюс игра вратаря надежная» 

Павел Десятков оценил победу над минским «Динамо» (4:1).

«Непростая игра с хорошим соперником, как и ожидалось. Ключевой момент — игра «3 на 5», когда выстояли две минуты. После этого команда, можно сказать, встрепенулась. И сработало большинство, тоже один из ключевых моментов в сегодняшней игре. Плюс игра вратаря надежная.

Первая шайба Калинина? Он набирает форму, это с каждой игрой становится очевиднее. Поэтому мы, естественно, довольны этим. Но сегодня я бы отметил всю игру команды в целом.

Если Бучельников сказал, что мы обыграем «Динамо » сегодня, значит, так тому и быть. Молодец, держит слово. Мы последние три-четыре игры изменили наши построения. Но не скажу, как и за счет чего. Изменили свою тактику, есть такое», – сказал тренер «Витязя ».