Гусев вышел на первое место в гонке бомбардиров КХЛ. У форварда «Динамо» 9+14 в 23 матчах

Никита Гусев занимает первое место в списке лучших бомбардиров КХЛ.

«Динамо » принимает «Витязь » (3:1 , второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Нападающий бело-голубых Никита Гусев отметился голом и результативной передачей в этой игре.

Он вышел на первое место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ этого сезона

На данный момент в активе Гусева 23 (9+14) очка в 23 играх.