Гусев вышел на первое место в гонке бомбардиров КХЛ. У форварда «Динамо» 9+14 в 23 матчах
Никита Гусев занимает первое место в списке лучших бомбардиров КХЛ.
«Динамо» принимает «Витязь» (3:1, второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Нападающий бело-голубых Никита Гусев отметился голом и результативной передачей в этой игре.
Он вышел на первое место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ этого сезона
На данный момент в активе Гусева 23 (9+14) очка в 23 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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