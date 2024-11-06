Макдэвид сыграет с «Вегасом». Капитан «Эдмонтона» пропустил три матча из-за травмы голеностопа
Коннор Макдэвид восстановился после травмы и сыграет с «Вегасом».
Капитан «Эдмонтона» получил повреждение 29 октября в матче с «Коламбусом». Сообщалось, что он пропустит 2-3 недели.
Сообщается, что Макдэвид восстановился и готов сыграть в ближайшем матче – дома с «Вегасом». Игра состоится 7 ноября в 4:30 по московскому времени.
На счету канадца 10 (3+7) очков в 10 матчах текущего сезона НХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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