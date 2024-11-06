Макдэвид сыграет с «Вегасом». Капитан «Эдмонтона» пропустил три матча из-за травмы голеностопа

Коннор Макдэвид восстановился после травмы и сыграет с «Вегасом».

Капитан «Эдмонтона » получил повреждение 29 октября в матче с «Коламбусом». Сообщалось, что он пропустит 2-3 недели.

Сообщается, что Макдэвид восстановился и готов сыграть в ближайшем матче – дома с «Вегасом ». Игра состоится 7 ноября в 4:30 по московскому времени.

На счету канадца 10 (3+7) очков в 10 матчах текущего сезона НХЛ .