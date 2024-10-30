Макдэвид пропустит 2-3 недели. Капитан «Эдмонтона» травмировался в матче с «Коламбусом»

Коннор Макдэвид пропустит 2-3 недели из-за повреждения.

Капитан «Эдмонтона » сыграл только 37 секунд в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Блю Джекетс» (1:6).

В первой же смене форвард «Ойлерс» врезался в борт в результате подножки от защитника клуба из Огайо Зака Веренски.

Макдэвид вернулся в Эдмонтон, где прошел медицинское обследование, после которого «Ойлерс» объявили, что капитан «вернется в строй через две-три недели».

27-летний форвард в текущем сезоне набрал 10 (3+7) очков в 10 играх при полезности «+4».