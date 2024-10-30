Макдэвид пропустит 2-3 недели. Капитан «Эдмонтона» травмировался в матче с «Коламбусом»
Коннор Макдэвид пропустит 2-3 недели из-за повреждения.
Капитан «Эдмонтона» сыграл только 37 секунд в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Блю Джекетс» (1:6).
В первой же смене форвард «Ойлерс» врезался в борт в результате подножки от защитника клуба из Огайо Зака Веренски.
Макдэвид вернулся в Эдмонтон, где прошел медицинское обследование, после которого «Ойлерс» объявили, что капитан «вернется в строй через две-три недели».
27-летний форвард в текущем сезоне набрал 10 (3+7) очков в 10 играх при полезности «+4».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ESPN
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