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Макдэвид участвовал в утренней раскатке «Эдмонтона» впервые после травмы: «Делаю все возможное, чтобы мне стало лучше»

Коннор Макдэвид рассказал о восстановлении после травмы голеностопа.

Капитан «Эдмонтона» получил повреждение 29 октября в матче с «Коламбусом». Сообщалось, что он пропустит 2-3 недели.

В понедельник нападающий впервые после травмы вышел на лед с «Эдмонтоном». Он участвовал в утренней раскатке перед игрой с «Нью-Джерси». Макдэвид не примет участия в матче.

«Ощущения довольно приятные. Меня не слишком сильно ограничивают на льду. Я доволен своими ощущениями.

Когда получаешь травму, очевидно, беспокоишься, что это может быть что-то более серьезное. Но, к счастью, у нас хорошие новости по этому поводу, и я делаю все возможное, чтобы мне стало лучше.

Я не сижу и не жду, когда это произойдет. Я делаю множество разных вещей, и, честно говоря, команда, медицинский персонал – все они замечательные и понимают, что я всегда стремлюсь играть и пытаюсь найти баланс», – сказал Коннор Макдэвид.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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