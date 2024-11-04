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  • Подколзин сыграл 16:03 с «Калгари» – максимальное время в сезоне. У него голевая передача на Драйзайтля, 4 броска и 2 хита
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Подколзин сыграл 16:03 с «Калгари» – максимальное время в сезоне. У него голевая передача на Драйзайтля, 4 броска и 2 хита

Василий Подколзин сыграл 16:03 с «Калгари» – максимальное время в сезоне.

Форвард «Эдмонтона» вышел на матч с «Флэймс» в звене с Леоном Драйзайтлем и Виктором Арвидссоном. 

Уже на 21-й секунде встречи россиянин сделал голевой пас на немецкого нападающего. Набранное очко стало для Василия третьим в сезоне (0+3 в 12 играх). 

Подколзин не получил игрового времени в большинстве, но провел 0:56 в меньшинстве и завершил встречу с показателем полезности «+1». 

В его активе 4 броска в створ, 2 силовых приема. Также нападающий допустил 1 потерю.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoКалгари
logoЭдмонтон
logoНХЛ
logoЛеон Драйзайтль
logoВасилий Подколзин
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