Подколзин сыграл 16:03 с «Калгари» – максимальное время в сезоне. У него голевая передача на Драйзайтля, 4 броска и 2 хита

Василий Подколзин сыграл 16:03 с «Калгари» – максимальное время в сезоне.

Форвард «Эдмонтона » вышел на матч с «Флэймс» в звене с Леоном Драйзайтлем и Виктором Арвидссоном.

Уже на 21-й секунде встречи россиянин сделал голевой пас на немецкого нападающего. Набранное очко стало для Василия третьим в сезоне (0+3 в 12 играх).

Подколзин не получил игрового времени в большинстве, но провел 0:56 в меньшинстве и завершил встречу с показателем полезности «+1».

В его активе 4 броска в створ, 2 силовых приема. Также нападающий допустил 1 потерю.