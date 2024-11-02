Капризов – 5-й действующий игрок НХЛ с 20+ очками в 10 играх со старта сезона

Кирилл Капризов – 5-й действующий игрок НХЛ с 20+ очками в 10 играх на старте.

27-летний форвард «Миннесоты» набрал 21 (7+14) очко в 10 играх в текущем сезоне и лидирует в гонке бомбардиров , а также в списке самых полезных игроков («+12»).

В игре с «Тампой» (5:3) россиянин отметился 3 (2+1) баллами.

До Кирилла только 4 действующих игрока лиги набирали 20 или более очков в 10 играх со старта сезона.

Это Стивен Стэмкос (20, 2017/18, «Тампа »), Коннор Макдэвид (2 раза по 22, 2021/22 и 2022/23, «Эдмонтон »), Леон Драйзайтль (23 и 21 – 2021/22 и 2022/23, «Эдмонтон») и Джек Хьюз (20, 2023/24, «Нью-Джерси»).

Кроме того, Капризов стал первым игроком в истории «Уайлд» с таким достижением.