Капризов – 5-й действующий игрок НХЛ с 20+ очками в 10 играх со старта сезона
Кирилл Капризов – 5-й действующий игрок НХЛ с 20+ очками в 10 играх на старте.
27-летний форвард «Миннесоты» набрал 21 (7+14) очко в 10 играх в текущем сезоне и лидирует в гонке бомбардиров, а также в списке самых полезных игроков («+12»).
В игре с «Тампой» (5:3) россиянин отметился 3 (2+1) баллами.
До Кирилла только 4 действующих игрока лиги набирали 20 или более очков в 10 играх со старта сезона.
Это Стивен Стэмкос (20, 2017/18, «Тампа»), Коннор Макдэвид (2 раза по 22, 2021/22 и 2022/23, «Эдмонтон»), Леон Драйзайтль (23 и 21 – 2021/22 и 2022/23, «Эдмонтон») и Джек Хьюз (20, 2023/24, «Нью-Джерси»).
Кроме того, Капризов стал первым игроком в истории «Уайлд» с таким достижением.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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