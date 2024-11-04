«Эдмонтон» выиграл 4 из 5 последних матчей, 2 из 2 – без Макдэвида в заявке. У Драйзайтля 10 (6+4) очков на отрезке
«Эдмонтон» выиграл 4 из 5 последних матчей, 2 из 2 – без Макдэвида в заявке.
«Ойлерс» обыграли «Калгари» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
Канадский клуб вынужден обходиться без Коннора Макдэвида, получившего травму в матче с «Коламбусом» (1:6).
В двух матчах без капитана в заявке «нефтяники» одержали 2 победы – до «Флэймс» был обыгран «Нэшвилл» (5:1).
Форвард Леон Драйзайтль сегодня набрал 3 (1+2) очка и был признан первой звездой встречи. В последних 5 играх у немецкого нападающего 10 (6+4) баллов, всего в сезоне – 16 (9+7) очков в 12 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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