«Эдмонтон» выиграл 4 из 5 последних матчей, 2 из 2 – без Макдэвида в заявке. У Драйзайтля 10 (6+4) очков на отрезке

«Эдмонтон» выиграл 4 из 5 последних матчей, 2 из 2 – без Макдэвида в заявке.

«Ойлерс» обыграли «Калгари » (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ .

Канадский клуб вынужден обходиться без Коннора Макдэвида , получившего травму в матче с «Коламбусом» (1:6).

В двух матчах без капитана в заявке «нефтяники» одержали 2 победы – до «Флэймс» был обыгран «Нэшвилл» (5:1).

Форвард Леон Драйзайтль сегодня набрал 3 (1+2) очка и был признан первой звездой встречи. В последних 5 играх у немецкого нападающего 10 (6+4) баллов, всего в сезоне – 16 (9+7) очков в 12 играх.